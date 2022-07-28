從秦始皇稱帝開始，一直到清朝末代皇帝溥儀，總共經歷611位皇帝，其中有人勤勉於政，打造出經濟繁榮、安居樂業的盛世；但也有手段兇殘、生活淫靡的暴君，讓百姓生活在水深火熱之中。五代十國南漢的開國皇帝劉龑個性扭曲，非常熱愛酷刑，經常一邊吃飯一邊看人受折磨，還興奮到口水直流。

綜合陸媒報導，劉龑是五代十國南漢的開國皇帝，原名劉巖，後來取《周易》中「飛龍在天」之意，自創「龑（音同眼）」字並改名。劉龑個性殘暴扭曲，親自發明了許多殘忍的酷刑，像是刀鋸、肢解、刳剔、灌鼻等，而且非常熱愛將人折磨至死，早期他喜歡用「湯鑊」和「鐵床」，前者是把人丟進鍋爐的滾水中，燙傷後撈出來撒鹽曝曬，之後再把他丟回滾水中；而後者則是把人放在像是巨型烤肉架的鐵床上烤人，他還會在旁邊命人控制火候，讓受刑人生不如死。

久了之後，劉龑逐漸不滿足於現有的酷刑，開始往動物身上動歪腦筋，由於南漢所屬的嶺南地區有許多毒蛇，他將大量毒蛇放置在水獄中，再把人推下去，任由毒蛇攻擊致死；「象抵」則是把人放在大象群中，再敲鑼打鼓驚擾大象，讓大象受驚後將人活活踩死；再來還有「虎鬥」，就是先讓老虎餓幾天，再命犯人和牠打鬥，有不少犯人寧可直接死去也不願接受這些殘酷的刑罰。

而且劉龑還有一個習慣，每次吃飯、喝酒時，都要把酷刑當作「下飯節目」，親自在旁邊觀看犯人受折磨，無聊的時候他也會把酷刑當成「餘興節目」，還經常看到興奮之處就情不自禁流下口水，因此被南漢百姓稱作「蛟蜃」，也就是海裡吃人的惡龍。

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