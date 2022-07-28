全球各地遭熱浪侵襲，不只人類受不了，就連動物也吃不消。沙烏地阿拉伯一名經營電子用品零售店的男子，先前發現店門口出現一隻流浪貓，疑似被熱到受不了，不斷敲玻璃門求助，而他發現後便開門讓牠進店裡避暑，沒想到牠日後每天都來，一邊吹冷氣一邊幫男子看店。

根據《The Dodo》報導，經營電子用品零售店的阿加曼迪（Rayan Algamadi），近日上班時發現，店門口出現一隻流浪貓，全身髒兮兮的，不斷地用爪子抓玻璃門，發出「嘎嘎」的聲響，推測流浪貓可能是被熱到受不了，因此在尋找有冷氣地方消暑。

阿加曼迪馬上推開玻璃門，讓流浪貓進店裡吹冷氣，還提供貓糧跟水，希望牠能獲得充分的休息，一開始貓咪被熱到趴在地上，獲得充分的照顧後，狀況才逐漸好轉，有趣的是，沒隔幾天，阿加曼迪正要來開店時，又看到流浪貓出現在店門口，好像要來一邊吹冷氣一邊幫顧店。

阿加曼迪事後將這段邂逅的影片分享至Tiktok，引起網友廣大迴響，不少人表示「謝謝你這麼善良，小貓一定會報恩的」、「小貓很聰明，一進到店裡馬上躺在角落，似乎也不想妨礙你做生意」，而阿加曼迪後來也更新幾段影片，流浪貓似乎每天固定出現在店門口，還會喵喵叫打招呼，模樣非常可愛。