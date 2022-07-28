尼斯湖水怪是蘇格蘭的傳說生物，一直以來被認為外型與「蛇頸龍」十分相似，但由於蛇頸龍必須生存在鹹水中，所以這項假說並不成立，然而最近英國考古團隊在淡水河系發現蛇頸龍的化石，打破了過去專家對牠生存環境的認知，也代表外型近似於蛇頸龍的尼斯湖水怪，確實有可能存在。

根據《獨立報》報導，尼斯湖水怪是傳說中生活在蘇格蘭尼斯湖的神祕生物，一直以來都被認為外型酷似「蛇頸龍」，但這個假說始終無法成立，因為蛇頸龍在鹹水中才能生存，而尼斯湖則是淡水。

然而最近一項新發現打破了一直以來的認知，英國考古團隊在撒哈拉沙漠挖出3公尺長的成年蛇頸龍骨頭與牙齒，以及 1.5 公尺長的幼年蛇頸龍臂骨，化石的發現地是擁有一億年歷史的淡水河系，因此推測當時的蛇頸龍已適應淡水，並和青蛙、鱷魚、烏龜、魚或另一種水生恐龍棘龍一起生活在其中。

這項發現近日發表於科學期刊《白堊紀研究》（Cretaceous Research），共同作者馬蒂爾（David Martill）表示，古老的摩洛哥河域有這麼多的食肉生物生活在一起，讓他感到非常驚訝，且專家發現牙齒化石上磨損的痕跡和棘龍相似，推測牠們的食物來源相同，都是一起生活在河裡的盾皮魚。