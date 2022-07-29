清朝末代皇帝溥儀自幼被送進宮中，後來成了傀儡皇帝，最後總算洗盡鉛華，做回普通人，但他不凡的一生可說是相當戲劇化。晚年的溥儀淪為尋常百姓後，曾經在友人的安排下，回到了熟悉的北京故宮，不過其中一個花瓶卻讓他看了哭笑不得。

根據《搜狐網》報導，1950年，溥儀自蘇聯返國後回歸平民身分，沒有了之前的光環，找工作也成了一大難題，後來經過多方轉折，便在北京植物園擔任賣票員，工作內容包括澆花等雜務。某次，植物園安排了工作人員遊覽故宮，溥儀也在隊伍之中，從前生活過的地方，如今卻要買票才能入場，這讓溥儀感慨良多。

當眾人路過一處宮殿時，溥儀盯著一個花瓶久久不語，後來喃喃說道，那是自己的「尿壺」，一旁的導覽員一聽急忙糾正，表示「這是清朝末期後花園的花瓶」，但溥儀聽了卻啞然失笑，表示自己小時候為了好玩，經常將花瓶和尿壺掉包，天天在裡頭撒尿，就連身邊的太監也渾然不知。

導覽員這時才意識到眼前的這位遊客大有來頭，竟是末代皇帝溥儀，頓時嚇得大氣不敢發一聲，當下感到十分羞愧。不過導覽員見機不可失，便順勢請教了溥儀許多宮中之事。後來溥儀還將這段趣事寫進了自傳《我的前半生》中。