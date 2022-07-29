深海世界仍有許多未解之謎！美國國家海洋暨大氣總署近日探索海脊，發現大西洋水深2700公尺的海床上，竟出現一排神秘小洞，而且非常整齊形成直線，但水深如此深，人為的可能性很低，推測可能是海底生物造成，但洞與洞的間隔均等，而且排列非常筆直，讓科學家無法解釋，將畫面分享至臉書，引發討論。

根據《每日郵報》報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）近日派水下遙控攝影機器人「歐奇亞諾斯探索號」（Okeanos Explorer）探索大西洋中洋脊，在海下約2700公尺處的海床拍到一排神祕洞，形成極完美的直線，他們將照片分享至臉書，表示「雖然它看起來像人造的，但洞的周圍有一堆堆泥沙，可能是被什麼東西挖掘出來的」。

有些人認為，可能是穴居型蠕蟲造成的，例如「博比特蟲」（Bobbit worm），牠們會將自己埋在沙礫中等待獵物，當魚經過時，博比特蟲就會伸出剪刀狀下顎，將獵物咬住並拖回洞裡，進食完就離開繼續前進，海底因而留下一個個洞。

英國赫爾大學河口與海岸科學系教授埃利奧特（Mike Elliot）提到，蠕蟲、穴居甲殼類動物或海參等，確實會對沉積物進行再加工，例如挖洞、對沉積物顆粒的攝取和排便等，這些行為也會改變沉積物的結構紋理，稱為「生物擾動」（bioturbation），「有些動物會平行挖洞，就像鼴鼠一樣，同時攝取沉積物中的有機物，然而洞穴通常都會塌陷，而我們拍到的，可能是沒有塌陷的區域」。

倫敦動物學會動物學研究員耶森（Chris Yesson）也同意此說法，表示「在這種深度的海床上，可以看到很多洞穴，動物們為了尋找食物及保護自己，會在沉積物中挖洞」，但目前從未看過挖掘者，因此以上說法也僅是推測。另外，也有人認為是海底天然氣管線漏氣，但這次探勘的水域附近沒有管線，此說法並不成立，還有認為是外星人或海底人造成的。