法國一名男子夢想成為外星人，不斷對身體進行改造，全身覆蓋黑色刺青，不僅將鼻子切除，舌頭甚至被一分為二，他為了讓手看起來像爪子，截去2根手指頭，近日還萌生切除一條小腿的想法，而他的詭異模樣讓不少人感到害怕。

根據《每日郵報》報導，33歲的洛佛雷多（Anthony Loffredo）希望能成為外星人，接受各種改造手術，除了在皮膚與眼球上刺青外，他還切除耳朵、右手2根指頭、舌頭分成兩半、下巴打洞，甚至還在頭部及手臂植入各種形狀的填充物，他也將改造後模樣分享至IG，吸引129萬粉絲追蹤。

不過在歐洲許多國家，除了穿孔和刺青外，會造成身體傷害的手術都是非法的，因此洛佛雷多去年還特地飛到西班牙，進行切除鼻子的手術，目前他還考慮切除自己的一條小腿，不過他也坦言，想要完成這項並不容易，因為他的小腿很健康，不太可能有醫院願意執行這項手術。

洛佛雷多表示，目前離他完全變成外星人還差44%，他對將科技融入身體的改造計畫也很有興趣，有機會的話，希望能移植皮膚改為金屬，他過去受訪時曾提到，從小就對人體改造很有興趣，20歲左右擔任保安時，他就意識到自己想過不一樣的生活，24歲便飛往澳洲，之後又來到法國，萌生改造身體的想法。

洛佛雷多也透露，由於外表與別人不同，所以很多人看到他時，都會被嚇到跑開，所以他也盡可能的減少與人接觸，以免嚇到其他人，也因這個樣貌使他難以找到工作，「每天都會有人批評我，只因為他們不了解我」，儘管他夢想成為外星人，但內心還是個普通人，希望能被當成普通人對待，想要擁有一個家、女友、朋友及工作。