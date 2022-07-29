唐朝有一名猛將戰績無數，曾在西域、遼東與多國作戰，被譽為「三破敵國，三擒國主」的將才，但史書上的記載卻很少，而且知名度也不高，在後來的小說與演義中，甚至將他描述成負面人物，他究竟犯了什麼錯？主要是他得罪另一名將領，而該將領之後又幫忙編寫史書，使他只留下基本事蹟。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲分享，名將蘇烈，字定方，是唐朝傑出的軍事家，隋末戰亂時，他就隨父親蘇邕保衛家鄉，父親死於戰亂後，他便被擁立為新主將，獲得鄉民的信任，之後蘇定方加入竇建德的勢力，而竇建德死後，他繼續效力於竇建德的手下劉黑闥，直到武德六年，李建成率軍攻打並斬首劉黑闥，蘇定方才降於李建成，但起初他都無法嶄露頭角。

直到唐朝貞觀三年討東突厥時，唐軍主帥李靖認為，蘇定方是將才，因此選擇重用，委任他為前鋒，而他也不負期待，帶領200騎兵衝鋒陷陣打勝仗，俘虜頡利可汗，立下大功成為左武候中郎將，到了唐高宗時期，他越來越受重視，被皇帝委任跟隨大將程知節，征討突厥的阿史那賀魯，當前鋒率領500騎兵去偵查，在軍隊中成為最佳助力打勝仗。

打仗期間，程知節的部將王文度，非常忌妒蘇定方的才能，甚至想方設法阻攔他立功，因此戰績屢屢不佳，一直攻不下西突厥，皇帝便免去王文度的職位，委任蘇定方為行軍大總管，最終打了勝仗，因功被封為邢國公，之後又攻打西突厥的都曼，被任命熊津道大總管，率軍征討百濟，由陸軍將領變海軍將領，同樣打勝仗。

儘管蘇定方戰績佳，但史書裡的記載卻很少，在乾封二年，蘇定方去世後，唐高宗悲慟不已，但他卻未收到消息，官吏也沒有上奏章，制定褒贈計畫，因為他曾是武則天的忠臣許敬宗的朋友，許敬宗個性輕浮又貪財，主要掌管寫史書的工作，他當時與左監門大將軍錢九隴是親家，儘管親家沒立大功，但他在史書中卻把對方誇得天花亂墜。

而許敬宗與蘇定方交情好，因此在寫史書時，他就極力誇大蘇定方的功勛，此事得罪大將劉仁軌，當時他被陷害而帶罪從軍，陷害他的人正是與許敬宗同陣營的李義府，劉仁軌自然對他們沒好感，蘇定方也受波及，許敬宗死後許多人都認為，他史書寫得不夠好，因此唐高宗讓劉仁軌重新編寫，才使蘇定方的事蹟如此少。