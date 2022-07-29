美國德州一名女子過世後，留下一尊擁有百年歷史的洋娃娃，但她的家人卻急著想送人，之後交到英國一名幽靈獵人手上，但他收到洋娃娃後，卻頻頻遇到怪事，他曾拍到洋娃娃眨眼睛，不僅如此，他的朋友站在娃娃旁邊，就會感覺到胸痛。

根據《鏡報》報導，德州一名女子在6年前去世，留下一尊洋娃娃「珍妮特」（Janet），今年已119歲，她的家人就在網上刊登消息，希望能將洋娃娃送出去，表示他們經常在家裡聽到腳步聲，認為是洋娃娃身上的幽靈搞得鬼，英國北安普頓的幽靈獵人約克（Miki York）得知後，當時非常興奮地接手，對方還砸錢將娃娃送到英國。

約克在2016年收下珍妮特後，接連遇到怪事，一次珍妮特在鏡頭前眨眼，問題是她根本沒有眼睛，約克還曾用通靈盒與洋娃娃交流，「起初她沒有名字，是附在娃娃上的靈魂告訴我，她名叫珍妮特。我對她的了解不多，只知道她背上印有1903年的字樣，我認為，附在洋娃娃身上的靈魂，是一個沒有眼睛無法看東西的孩子」。

不僅如此，約克朋友曾接近珍妮特，竟出現出現胸痛、噁心症狀，就連他自己也感到反胃，由於家人都不喜歡這個娃娃，因此她平時都被鎖在房間裡，有一次約克還發現，珍妮特竟從展示架上摔下來，也讓他感到渾身不對勁，目前他持續透過精神感應與珍妮特交流，想深入挖掘她的來歷和過去。