新品種烏龜？台灣一名網友日前到台北植物園參觀，發現水池裡有一隻「無殼烏龜」，起初以為牠已喪命，沒想到下秒竟動了起來，原po好奇這是什麼品種，發文詢問引發討論，有內行網友透露，這一隻烏龜應該是患有代謝性骨病。

一名網友在PTT提到，他在台北植物園的水池裡，看到了一隻詭異的烏龜，看起來像沒有龜殼，中間呈現凹陷狀，待在水裡一動也不動，一開始以為牠已經死亡，但下一秒牠卻突然抬起頭，讓原PO看了非常驚訝，表示「沒龜殼可以活到那麼大？」。

PO文隨後被轉發到臉書社團《不正常兩棲爬行動物貼圖區》，有內行網友表示，這應該是患代謝性骨病的擬鱷龜，由於飼養不當、缺乏日曬或飲食不正確，因此造成「反甲」現象，而牠其實並非沒有龜殼，而是龜殼外圈緣板變形，造成中空凹陷的錯覺，還有網友透露，這隻擬鱷龜之前就被發現，但有人想救援卻找不到牠。

臉書粉專《K.C.探索鱷龜》曾介紹，鱷龜大致分為3種「真鱷龜、擬鱷龜、真擬鱷」，擬鱷龜個性較兇殘，適應力極強，進食時就如同追蹤導彈，只要看到會動的、能吃的動物，牠們就會一直追，直至吃到為止，目前已知的最大個體為51公分。