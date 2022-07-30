A woman has been injured after she plunged into a 'geothermal sinkhole' in #NewZealand while walking to the Whakarewarewa Village in Rotorua #NorthIsland



The village is a popular attraction as the country's 'only living Maori village', has been closed to the public. pic.twitter.com/ViJgQJwoeO — Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) July 29, 2022

紐西蘭29日發生一起天坑吃人的意外事件，位於北島知名毛利藝術文化中心、地熱保護區華卡雷瓦雷瓦（Whakarewarewa）的人行道突然塌陷，還不斷噴發蒸氣，一名女遊客因為躲避不及，當場跌進天坑之中，儘管迅速獲救，但仍然身受重傷。

綜合外媒報導，該名女性遊客29日與丈夫相偕前往地熱區，不料約莫下午2時20分左右，突然發生意外，女遊客因為躲避不及，慘遭2公尺寬、深度約1公尺的天坑吞噬。女子丈夫當下雖然立刻伸手想要拉住，但突如其來的意外，讓他只能眼睜睜看著妻子消失在眼前，自己也因此受了傷。

所幸當時附近的2名嚮導和一名工人見狀後立刻衝上前，設法將女遊客救出。對此，地熱區觀光村總經理吉本斯（Mike Gibbons）表示，這陣子降下猛烈暴雨，很可能是導致天坑的主因之一，目前景區暫時關閉，直到當局完成全面性評估才會再度開放。

據悉，該對受害夫妻來自澳洲珀斯（Perth），日前特地飛來紐西蘭探親，不料卻遭逢意外，目前女遊客被緊急送往附近的羅托路亞醫院（Rotorua hospital）救治，雖然傷勢嚴重，但已經轉趨穩定，丈夫也沒有大礙。

華卡雷瓦雷瓦是紐西蘭北島著名的地熱區，也是毛利人藝術文化中心，景區內大部分是鹼性氯化物溫泉，而火山噴氣孔（Fumaroles）則會釋出蒸氣及火山氣體，通常伴隨極端高溫，最高可達400°C。