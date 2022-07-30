古代封建社會男尊女卑，擁有三妻四妾的權貴不在少數，不過當時還有一個畸形的社會現象，那就是不少大戶人家流行養「家妓」，讓外界不解，為何明明妻妾眾多，還搶著要養家妓？背後除了滿足主人炫耀心態之外，還有一事妻子做不來。

根據《搜狐網》報導，「家妓」亦稱作「家伎」，是古代豪門權貴才豢養的起的歌伎，許多大戶人家會從民間買來一些頗具姿色的女子，學習樂器、唱歌、跳舞等才藝，目的是為了供主人娛樂消遣，因此她們能歌善舞，屬於「私有財」的一種，地位比小妾、丫鬟還低下。

說穿了，家妓的存在是用以彰顯主人身分地位和財富的象徵，擁有的家妓越多，代表該權貴的社會地位越高、越有錢；基本上都是透過買賣、贈送和轉讓等途徑得來的。

再者，古代大戶人家即便妻妾成群，但是礙於面子是不允許妻妾隨意拋頭露面的，而家妓在權貴的眼中就跟貨物差不多，因此可以隨意支配，尤其是在接待賓客方面，家妓就派得上用場，或是當禮物送給想要拉攏的對象，藉此達到其它目的。