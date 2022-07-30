狗竟然會記仇！大陸山西一名飼主帶愛犬參加流浪犬公益活動時，發現原本溫馴的毛小孩，突然對著人狂吠，她仔細一看才發現，被吠的人正是前幾天幫愛犬做結紮手術的獸醫師，讓她看了哭笑不得，此事曝光後，不少網友笑著表示「狗狗心想：還我蛋蛋」。

綜合陸媒報導，居住在山西大同的劉姓飼主，日前帶愛犬參加流浪犬公益活動，正好遇到幫狗狗做結紮手術的李姓獸醫師，有趣的是，原本個性溫和的愛犬，一看到獸醫師後開始瘋狂吠叫，情緒變得很激動，似乎認出對方是「奪蛋仇人」。

飼主表示，這名獸醫師主要幫收容所浪浪做節育手術，當天他也正好來逛流浪犬公益活動，沒想到人狗狹路相逢，「想必絕育手術，一定在牠心裡造成很深的陰影」，影片曝光後，累積700萬觀看次數，不少網友笑著說「這隻狗狗是天蠍座吧，記仇記很久」、「看獸醫師手還抱著孩子，越加刺激到牠了」、「汪：把偶的蛋蛋還來！」。

還有網友分享，指他的親戚讀獸醫系，曾說寵物貓狗若不打算繁殖，最好做絕育，而且越早做越好，「可以減少牠們老年期患泌尿系統疾病的機率，也能延長壽命，所以我家狗狗在6、7個月時，就做了絕育手術，如今7歲了，身體很健康」。