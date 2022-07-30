古代封建社會，女子相當重視貞潔，即便皇帝後宮佳麗三千，平時也僅有太監能近距離接觸嬪妃，以保護皇室血脈。不過元朝卻有一項奇葩規定，那就是女子到了出嫁年齡，都要將完璧之身獻給和尚「開紅」，才能完婚，背後原因讓人搖頭。

根據《搜狐網》報導，元朝末年，國家綱紀混亂，元朝元順帝十分崇信佛教，尤其是藏傳密宗佛教，在皇室貴族非常盛行，其中就有以房中秘術為修道之法，因此元順帝相當熱衷藉由男女「雙修」等行為來達到修法目的，行徑放浪形骸。

元順帝為了進行雙修，還從西域找來和尚，並徵召大量良家女子進宮演示房中術，天天在宮中作樂，床上功夫果然大增。在元順帝的帶頭示範下，後宮變得淫亂不堪，大臣宮女經常裸體相處，不少嬪妃更是與和尚通姦，就連那些剛選進宮中的佳麗也要先陪和尚相處一晚。

在元順帝和皇室帶頭下，朝廷竟還頒布了一項荒唐至極的律法，規定凡是元朝女子，到了出嫁年齡，不論高矮美醜，都必須要將完璧之身獻給和尚「開紅」，才能回家完婚。這項淫亂的規定一出，隨即引起門閥士族不滿，各地農民憤而起義造反，加上宮鬥四起，最終加速了元朝的滅亡。