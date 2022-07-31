大陸一對情侶在路邊擁抱，突然有一台灑水車朝他們的方向開來，眼見水就快要噴到自己，男方竟拔腿就跑，衝到一旁的商店內避難，留女友一人在外面，整個過程全被監視器拍攝下來，在網路上曝光後引發熱烈討論。

根據陸媒報導，廣東省茂名市一對情侶在街頭擁抱，從監視器畫面可以看到，男子摟住女友的脖子，將臉湊近親了一下，下秒一台灑水車朝他們開過來，男子見狀嚇一大跳，急忙收回摟住女友的手，獨自一人跑進一旁的商店內躲避，而女友還呆愣在原地，等水噴過來時才反應過來，急忙跳起來閃躲，噴水車離開後，女友立刻走到店門口質問男子，他只好趕緊出來道歉、哄人，但似乎並沒有用。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言：「這麼低的成本就看清了一個人」、「有人說不要太注重細節，但是往往細節決定了一切」、「我以為他轉身給女生擋住呢，沒想到跑了」、「至少拉著手一起跑也行啊」、「姑娘得謝謝這輛灑水車，讓她看清一個人」、「好歹牽著走啊，這一跑估計要分手了」。

事實上過去也發生過不少情侶「大難臨頭各自飛」的事件，台灣一名女網友曾在臉書粉專「靠北男友2.0」發文抱怨，表示她和男友恩愛到一半突然有地震，沒想到男友不但沒有保護她，還嚇到拔腿就跑，把她獨自留在床上，讓女網友十分錯愕，直呼「這種的是不是可以分了？」