日本東京一位美女眼科院長不僅長相亮眼，還擁有東京大學醫學博士的高學歷，過去經常成為網友們討論的焦點，原因不只是因為甜美外表或是高學歷，而是她的姓氏是「愛新覺羅」，讓人好奇她與清朝皇室有何關聯。

事實上這位眼科院長名為「愛新覺羅維」（あいしんかくら い），2007年畢業於名古屋大學醫學系，2017年取得東京大學醫學博士學位，隔年開立診所，並在廣告招牌上寫下自己的名字與資歷，一度造成話題，有著豐富臨床經驗的她，專治白內障與各種眼疾。

過去她接受日媒採訪時透露，出身於大陸遼寧，學生時期就讀東北育才學校，並以日文作為第二專長，18歲便到日本留學，後來留在當地生活並結婚生下3子，成為日本媳婦。

她也坦承，從已故的爺爺口中得知自己是清朝順治皇帝的後裔，而爺爺與末代皇帝溥儀是同輩，隸屬於八旗中的「正黃旗」，是為上三旗之一；不過因為她對歷史沒什麼興趣，所以沒有加以細問。

愛新覺羅維表示，不少病患來看診時會詢問她姓名的緣由，就連去美國參加學術會議也在入境時被問是否為「清朝皇族後裔」，她坦承身分後就會被帶到小房間問話，甚至被追問「是否被流放」、「需不需要聯絡大使館」等問題，讓她哭笑不得；此外，她也提到，在讀書時因姓氏較長，寫名字所花的時間都比其他同學長。

日前她又在推特上發文分享近況，有感而發的表示「愛新覺羅」這個姓氏沒有給她帶來多少好處，「唯一可以自豪的是，我的學號一直以來都是1號」，甚至還在貼文下強調「至今無人能敵」。這是因為「愛新覺羅」字首「愛」的日文五十音為「あい」，兩個字母分別排在第一與第二個音，學號若是按照字母排序的話，就會被排在前面。