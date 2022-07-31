大陸遼寧省一名38歲人夫與妻子婚後不久就出軌，甚至離家快活度日，包養情婦長達10多年之久，期間對妻子不聞不問。如今男子突因腦中風病危住院，院方見陪伴女子不斷呼喊老公，哭得撕心裂肺，不料當元配一現身，女子卻消失無蹤，讓醫護人員看了不勝唏噓。

綜合陸媒報導，該名人夫結婚後不久就在外偷吃，還包養年輕情婦，10多年來對妻子不聞不問，也未曾給過生活費。日前男子突然在情婦家發生腦中風，被緊急送往醫院搶救，過程中情婦不斷哭喊著「老公、老公」，情真意切的反應讓醫護人員誤以為他們就是夫妻，十分動容。

沒想到當元配趕到醫院後，情婦卻消失無蹤，醫護人員這才知道三人的情感糾葛。後來醫師向元配表明男子病況相當嚴重，急需動手術，不過元配得知手術費用高昂且成功機率不高，只思考了5分鐘就平靜的對醫師表示「拔管吧」，決定放棄搶救。

消息一出隨即掀起軒然大波，有一派網友認為元配冷漠絕情，「太狠心了」、「一夜夫妻百世恩，一條人命5分鐘就沒了」；但也有另一派人認為男子是咎由自取，紛紛留言力挺元配，「老公落得如此下場，自找的」、「現世報」、「這樣做剛好而已」、「千萬不要做錯事，生死權是決定在太太手上的」。