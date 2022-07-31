緣分真的妙不可言。澳洲一名18歲女子在小時候媽媽就離世，她原本以為永遠不能介紹男友給媽媽認識，沒想到日前到男友家拜訪、翻看男友小時候的相簿時，竟意外發現媽媽的照片，這才知道原來媽媽是男友的幼稚園老師，奇妙的巧合讓2人都大吃一驚，網友們也都感動不已。

@speccylee Found out through this photo in his photo album. A moment straight out of a movie 🥲 ♬ iris - Tik Toker

根據《每日郵報》報導，18歲女子孟席絲（Leah Menzies）的媽媽在她7歲時就過世，因此她以為自己永遠也不能介紹男友給媽媽認識。前陣子孟席絲交了一名男友，並到對方家作客，2人一起翻看男友小時候的相簿，未料孟席絲竟意外發現媽媽的身影，才終於知道，原來媽媽以前當過她男友幼稚園的老師。

孟席絲透露，因為當時自己年齡還太小，只隱約記得媽媽曾當過老師，但不知道是哪所學校，並推測媽媽只在幼稚園待過一年，沒想到好巧不巧正好教到現在男友。她也強調，自己和男友在7個月前才認識，在這之前完全沒有見過面，也沒有任何交集，這個巧合讓2人又驚又喜，也更加珍惜彼此的感情，孟席絲感動地表示，若媽媽知道這件事，一定也會非常開心。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過4500萬，大家對於孟席絲和男友的緣分都感到十分驚訝，「這真的太不可思議了」、「天啊！命中注定這種東西真的存在！」、「我看到起雞皮疙瘩了」、「這就像是愛情小說裡的情節」、「這代表你們應該結婚了！」、「看完以後不知道為什麼好想哭」。