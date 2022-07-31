在清朝宮鬥劇中，出現許多后妃為了上位，而陷害其他后妃與皇子的橋段，但這其實都只是戲劇效果，在歷史上查無實證，不過驚人的是，清朝皇子的死亡率真的很高，最主要有3個原因，包含醫療不發達、早婚早育和近親結婚。

根據《梨視頻》報導，據《清宮醫藥與醫事研究》的統計，大清皇帝共生育195名兒女，沒活過20歲的竟有82人，其中死於10歲前的更有68人，像是富察皇后為乾隆生了2子2女，但就有3人早夭，皇長女死時只有2歲，皇次子永璉則在9歲時身亡，皇七子永琮也只活到2歲，只有三女固倫和敬公主活到成年，並出嫁蒙古。

看起來子嗣眾多的乾隆，生育了17名皇子、10名公主，但大多都在幼年就夭折，而繼位的嘉慶雖然是皇十五子，看起來排名很後面，奪嫡之爭的勝算不大，但奈何他活得久，等到36歲登基時，前面已經有11個哥哥都已經過世。

而且不只是乾隆，清朝大部分皇子都很早就離世了，順治長子、長女夭折，康熙前6名子女都在4歲前夭折，雍正的長女和前3名兒子很早就夭折，嘉慶的長子、長女、次女也是在4歲前夭折，道光前6名子女沒一個活到成年，只有3個子女的咸豐，長子也是在幼年夭折，之後的同治和光緒更是連子嗣都沒有。

會造成這種現象的主要原因主要有3點，第一就是當時的醫療衛生條件普遍較低，導致社會上兒童夭折率偏高，皇室雖然有御醫伺候，醫術比民間醫生還高，但有些技術仍不夠先進，此外還有許多疾病肆虐，想要養活一個孩子更是難上加難。

第二是因為皇帝大多都「早婚早育」，像是順治、雍正都在14歲結婚、康熙12歲結婚，皇后生子的年齡多半也很小，身體尚未完全發育，生下來的小孩就容易先天不足、健康狀況差，自然死亡率較高。

第三則是因為「近親結婚」，古人結親喜歡「親上加親」，且滿族皇室習俗，丈夫死後允許妻子轉嫁給丈夫的弟弟、兒侄，為了皇室血統的高貴，經常會安排皇帝和近親女子結婚，像順治的第一任皇后，就是其生母孝莊文皇后的親侄女，長期近親婚配的結果，就容易造成皇子身體不健全。