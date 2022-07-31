明太祖朱元璋出身貧農家庭，從乞丐一路征戰，成功抗元起義並建立明朝，只是性格多疑的他，擔心有人謀反，所以誅殺了不少功臣，開國名將藍玉就是其中之一。不過藍玉案爆發後，一位名叫孫蕡（ㄈㄣˊ）的人遭到無辜牽連，滿腹委屈的他在行刑前吟了一首詩，結果卻導致在場的監斬官全被朱元璋砍頭。

根據《搜狐網》報導，藍玉是明朝的開國功臣，不料卻淪為朱元璋為了鞏固皇權的刀下亡魂，只因為他跟朱元璋的長子朱標交情很好，可惜朱標在考察路上得了怪病不治身亡，悲痛欲絕的朱元璋有意將朱標兒子，也就是自己的孫子朱允炆，拉上皇位，但他深知朱允炆稱帝後肯定無法制伏大臣，所以為了讓孫子坐穩江山，便動手幫忙清除障礙。

而藍玉跟朱標的關係不一般，當時他未曾察覺朝中政局有變，還不知道收斂，最後被朱元璋以謀反罪判處死刑，死後還被剝皮，並曝屍在城門之上，用以威嚇那些虎視眈眈的官員。而藍玉不只株連九族，就連一些不相干的人等也被牽連進去，約莫死了1.5萬人，其中一位名叫孫蕡的人，只因為曾幫藍玉作過一幅畫而被判定為藍玉一黨。

悲憤不已的孫蕡在行刑前，大聲吟了一首詩，「鼉（ㄊㄨㄛˊ）鼓三聲急，西山日又斜；黃泉無客舍，今夜宿誰家。」意指朱元璋太心狠，之前利用別人打天下，如今建朝了，卻絲毫不講往日情分，是個無情無義之徒。當時在場的監斬官沒有多想，認為孫蕡是將死之人，就沒有多加以攔阻，待他吟完詩後才下令將其砍頭。

不料不少皇帝的眼線將事情上報，朱元璋認為孫蕡這首詩是反詩，汙衊了皇帝卻沒有一位官員出面攔阻，還讓他將整首詩吟完才殺頭，憤而下令殺了當時在場的所有監斬官，因為在朱元璋心裡，他們的行為跟反賊沒有分別。