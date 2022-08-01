巴西警方日前於一處牧場中破獲3人販毒集團，有趣的是，當警方攻堅時，3名毒販所養的羅威那犬不但沒有保護主人，還傻乎乎地躺在地上，露出一臉「放棄抵抗」的可愛表情，讓人感到哭笑不得。

(影片來源/YouTube/Portal Uai)

根據《鏡報》報導，這起事件發生在聖保羅州奧托蘭迪亞（Hortolândia）一處牧場，警方監視這裡已經一段時間，在28日發現有毒品運入，於是立刻組織警力突襲攻堅，破獲了一個3人的販毒集團，從室內搜出1.1噸走私大麻毒品，從影片中可以看到，3名嫌犯被迫趴在地上，雙手也被綁在身後，等待警方發落。

但有趣的是，3人養了一隻負責守衛的羅威那犬，但牠不僅沒有挺身保護飼主，反而樂呵呵地和他們一起躺在地上，露出「放棄抵抗」的傻笑表情，和3名嫌犯絕望的身影形成明顯對比。

事後，警方將3名嫌犯和牧場女主人帶回訊問，調查後發現女主人並未參與其中，便請她自行返回，並將羅威那犬和其餘2隻狗狗交給她幫忙照顧，警方也於隔天再度上門拜訪，詢問女主人是否需要幫忙，或找動保組織協助。