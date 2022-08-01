日本神奈川一名42歲母親上田綾乃，因涉嫌於2019年殺害年僅7歲的二兒子，遭到逮捕，沒想到警方進一步調查發現，其長子、長女和三兒子分別於2002、2003和2017年詭異死亡，且死前都曾和母親獨處，懷疑死因不單純。

綜合日媒報導，上田綾乃的二兒子雄大在2019年8月因為身體不適被送醫急救，但仍搶救不治，警方發現雄大死因不單純，懷疑雄大遭母親故意掩住口鼻致死，歷經3年調查，總算於今年2月依殺人嫌疑將上田逮捕，並揭露其他3名子女的詭異死因。

警方調查發現，2017年4月時，上田年僅1歲的三兒子同樣死於窒息；不過更讓眾人震驚的是，早在2002年和2003年，上田5個月大的大兒子和2個月大的大女兒接連離奇死亡，且死前都曾和母親獨處。檢方認為上田很可能罹患「代理型孟喬森症候群」（Munchausen syndrome by proxy），利用施虐孩子獲取外界關注，取得成就感。

今年2月，上田被警方依殺人嫌疑逮捕，為了調查她的精神狀況，檢方3月對其進行長達4個多月的精神鑑定，如今結果出爐，認為她具有刑事責任能力，因而予以起訴。警方也透露，雄大曾兩度被社工單位保護，並堅決反對讓雄大返家，但橫濱地方法院卻准許上田綾乃繼續扶養雄大，最終不幸發生憾事。

據悉，罹患「代理型孟喬森症候群」的人會虛構他人的症狀，對象大多是自己的子女或其照顧者，並對被照顧者施加身體或心理的虐待，以獲取他人注意，受害者死亡率達6至10％。

近年來最著名的案例是單親媽媽布朗夏爾（Blanchard）謊稱女兒吉普賽（Gypsy Rose Blanchard）罹患多種罕病，時間長達20年，這期間吉普賽沒受過正規的學校教育，還不斷遭受虐待、禁止與外界聯繫。為了早日結束媽媽的病態控制，吉普賽於2015年與當時網戀的對象聯手殺害媽媽，事後更坦言，「當我生病的時候，她是一位真正的好母親。但你要知道，問題出在我根本就沒病！」最終吉普賽因二級謀殺罪遭判10年有期徒刑。