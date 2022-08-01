美國一名男子返家時，驚見寵物比特犬正拖著妻子到後院，並不斷啃咬她的碎屍，男子嚇得急忙報警，然而當警方抵達現場後，這隻比特犬還想轉移目標攻擊警員，最後被當場擊斃。

Elderly woman killed by family pit bull in gruesome attack on Long Island https://t.co/kE9s8XNuPa pic.twitter.com/5XLmsOCsKP — New York Post (@nypost) July 27, 2022

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在上月27日，長島納蘇郡（Nassau County）一名70歲婦女薇里絲特（Marina Verriest）遭寵物比特犬攻擊，她丈夫下午1點多回家時，發現妻子早已身亡，且比特犬正在院子裡啃咬她殘缺不堪的屍體，丈夫嚇得立刻報警；然而當警方到場後，比特犬還轉移攻擊目標，凶狠地衝向警方，結果被當場擊斃。

警官萊德（Patrick Ryder）透露，整個場面相當血腥恐怖，「我們無法確認襲擊發生的時間，但死者的身體、手臂、臉和腿部都有很多殘缺」，而當時抵達現場的警員目前正在醫院接受心理創傷治療。

據了解，這隻比特犬的主人是死者的繼子，他在幾個禮拜前因為車禍過世，薇里絲特遇害後，警方封鎖她住家周邊的街道，並詢問附近鄰居詳細的案情，但多數人都不願回應，只有一人表示曾看過薇里絲特的繼子遛狗，其餘一概不知。萊德也稱，在案發前沒有收到關於這隻比特犬的投訴，目前仍不清楚狗攻擊人的原因。

事實上，比特犬攻擊人的事件並不罕見，德州一名41歲婦人收養一隻被遺棄的比特犬，相處過程都十分融洽，1人1狗甚至還會同床睡覺；未料今年5月，婦人帶朋友回家看寵物，比特犬竟突然發狂攻擊，先狠咬婦人朋友的脖子，後來又轉移目標，活生生撕扯下婦人手臂上的肉，直到其他人趕到現場，才終於阻止這場「恐怖攻擊」。