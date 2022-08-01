面對大自然的力量，千萬不要抱持僥倖心態！香港5名男女上月30日不顧雷暴警告，執意登山，沒想到其中一名23歲男子被雷擊中，當場倒地昏迷，即便隨後被直升機送往醫院急救，但仍宣告不治。

綜合港媒報導，香港天文台7月30日發布雷暴警告，以及高達每小時70公里以上的強陣風，不過當天上午9時許，仍有4男1女執意從沙田區石門出發前往女婆山冒險登山，由於天氣驟變，當時不僅雷電閃爍，雨勢也頗大，才登山30分鐘，一名23歲駱姓男子就被雷劈中，當場昏迷倒地。

同行的人見狀後趕緊打電話求救，相關單位也立刻派遣救援直升機將駱男送往醫院，無奈經搶救仍宣告不治，最終在當天上午11時許身亡。救難人員指出，駱男被吊上直升機期間，周邊接連有4、5次雷擊，情況險象環生，且根據資料顯示，當天上午9時15分至10時15分期間，已測得超過3000次閃電。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人砲轟「打雷爬什麼山啊？大山裡沒有避雷系統，這不明擺著找死嗎？」、「太輕忽天氣報導了」、「宇宙定律，大自然會淘汰那些自大愚蠢的人」、「浪費的公帑別忘了求償」。