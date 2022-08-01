鯊魚在海洋中生存已有數億年歷史，至今演化出500個不同的品種，有些品種的鯊魚為了迎合環境變化，竟產生出不可思議的演化。澳洲科學家近日在海岸邊見到一隻會走路的鯊魚，而且是首次發現牠在陸地上行走，讓科學家都興奮不已。

(影片來源/YouTube/discovery plus)

綜合外媒報導，今年5月份，澳洲科學家在巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）發現一隻正在陸地上行走的鯊魚，其品種為「肩章鯊（Epaulette Shark）」，從影片中可以看到，這隻棕褐色且擁有黑色斑點的小鯊魚，正拖著身體走在海岸邊，像是一隻縮小版的笨重海獅。

肩章鯊體長約為90公分，發現於西太平洋，主要生活在巴布亞紐幾內亞和澳洲北部海域，普遍出沒於珊瑚礁的淺水帶，牠最大的特色就是會用鰭「步行」到潮汐池尋找獵物，但通常只在清晨或黃昏獵捕，以免遭掠食者攻擊，不過肩章鯊對人類不具有威脅性，因此若是在海灘上和牠們相遇，不需要拔腿就跑，牠們以蝦、蟹以及小魚等生物為食。

儘管肩章鯊時常行走在海床上，還能在低潮時離水在珊瑚礁上行走，但這次卻是第一次發現牠們走上陸地，讓科學家們驚嘆不已，直呼「不可思議」；科學家們也指出，肩章鯊最早可追溯到6600萬到1億年前的白堊紀晚期，且在過去900萬年之間不斷進化，相較於其他鯊魚，演化速度更快，也讓牠們能更快適應外在的環境改變。