炎炎夏日，不少人躲在冷氣房或是吃冰消暑氣，日本一名忍者則使出超狂忍術「水遁•水之呼吸術」，畫面曝光後引爆網友熱議，不過他也提醒，水遁之術操作起來並沒有想像中容易，千萬不要隨意模仿。

日本一位現役忍者平時經常在推特帳號「習志野青龍窟 忍道家」分享一些與忍者或是忍術相關的內容，近日因為天氣高溫炎熱，他也不藏私的公開消暑祕方。畫面中可見，他身穿黑色忍者服，全身躺平浸泡在溪流之中，甚至還用了一顆石頭壓住肚子，只靠著手中的一根長管來維持呼吸。

他在貼文中提到，近日實在太過炎熱，所以就想到了一個名為水遁之術的忍術，忍者會利用竹筒或是管子等道具維持呼吸，潛伏在水面下，再用稻草或雜草將自己隱身起來。不過他坦言，自己做的動作與忍術書中所描述的水遁之術有些不同，僅為一個形象再現而已，並提醒，水遁之術操作並沒有想像中容易，切勿獨自施展，或是在過於湍急的水域進行。

貼文一出，不少人全被如此另類的消暑方式給吸引了，紛紛留言直呼「看著都涼快起來了」、「看起來很酷，但還是不要輕易嘗試比較好」、「肚子上放石頭防止漂走是一個高明的技術，要把它放好是很難的，如果它移動，很可能會掉下來，所以我能想像這看起來很舒服，但背後有個大工程」。