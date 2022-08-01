英國一名男子經常光顧連鎖超市，卻總是忘記帶會員卡，導致可以享受的折扣都沒有享受到，讓他頭痛不已，某天男子突發奇想，決定把QR Code當作刺青刺在手上，並親自實測真的有效，現在他出門都不用擔心忘記帶會員卡，只要把手伸出去就能輕鬆搞定。

(影片來源/YouTube/The Independent)

根據《太陽報》報導，英國30歲男子梅修（Dean Mayhew）經常造訪連鎖超市Tesco，甚至在一天之內可以去3次，但他卻很容易忘記帶會員卡，導致許多該有的折扣都沒享受到，必須從錢包裡掏更多錢出來。

經過幾個月的考慮後，梅修決定將會員卡的QR Code刺在右手手腕上，並在刺青完成後，實際到Tesco測試是否成功。從影片中可以看到，梅修先前往自助結帳櫃台，無論以哪種角度把手擺在機器前，都沒有任何反應，讓他驚慌直呼：「完蛋了」；之後他改到人工櫃台結帳，店員一掃就立刻成功，讓大家都欣喜不已。

梅修受訪時表示，他雖然不是最聰明的，但身旁的人都說他的想法很天才。雖然梅修也知道可以直接把QR Code設在手機桌面，但每次去不同間Tesco、遇到不同的店員，看到他們因為刺青而露出的驚訝表情，就覺得非常有趣、好笑。