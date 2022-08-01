農曆七月讓不少靈異話題更添詭譎，像是大陸湖北就有一座號稱古今「第一凶墓」的古墓，曾讓80名盜墓賊有去無回，不少靈異傳聞更是甚囂塵上。直到專家介入調查後才發現，古墓暗藏一項驚人構造，這也是為何所有盜墓賊全數命喪黃泉的主因。

眾所皆知，古代皇室或是富貴人家死後都會替自己建造陵墓安葬，並且放置無數貴重物品作為陪葬，這也使得各朝代的盜墓賊為此前仆後繼的去探險挖寶。不過陵墓主人也不是省油的燈，為了避免有心人士盜墓，便在墓中設置機關，讓盜墓賊既帶不走陪葬品，還可能因此賠上性命。

根據陸網報導，湖北省襄陽有一座被稱為「第一凶墓」的古墓，當時有工人在附近施工，無意間發現一塊青石板，由於上頭刻了許多古字，工人們便通報當地的文物保護部門。後來考古專家探勘後判定這是一座源自於五代十國的貴族古墓，年代距今十分久遠。

專家在挖掘的過程中，發現古墓裡頭散落無數屍骨，且身上的服飾大不相同，推測可能是不同時代的盜墓賊，且至少有80人命喪於此。不過神奇的是，墓室竟沒有任何毀損，而且本該安放棺槨的墓室卻出現一道約7公尺高的斷崖，稍不留神就會摔落其中，專家仔細觀察後發現這是一座典型的「流沙墓」。

專家解釋「流沙墓」的背後原理，那就是盜墓賊在挖掘洞口時，往往會忽視這些沙子，當他們進入墓室後，沙子就會隨著凹陷的洞口流入，回堵住他們來時的路，導致內部缺氧，就算盜墓賊想逃也出不去，最終因為氧氣耗盡而淪為古墓主人的陪葬者。

歷史上也有不少古墓為了避免有心人士盜墓，布置了各種機關，最著名的就是秦始皇陵，裡頭因為有大量水銀，專家們至今不敢挖掘；另外，曹操更建造了72座陵墓迷惑盜墓賊，讓人無從下手。