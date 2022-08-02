泰國一名40多歲的男子近日獨自喝完一瓶威士忌，因為不勝酒力，直接醉倒在鐵軌上，加上四周雜草叢生，能見度低，不久便遭行駛而過的火車輾斷雙腿。男子因為劇痛醒來，驚見下身斷肢噴飛，當場情緒崩潰不斷嚎哭，所幸送醫後奇蹟撿回一命。

綜合外媒報導，泰國春武里府（Chon Buri）上月30日下午4時30分左右，發生一起駭人事故，一名男子醉倒在鐵軌上後，遭到行駛而過的火車當場輾斷雙腿，不僅斷肢噴飛，現場更是血跡斑斑。警方獲報後趕抵現場，很快就在鐵軌旁的草叢發現傷患，並在附近看見一瓶威士忌空瓶。

警方指出，男子膝蓋以下全被火車輾斷，因為失血過多，臉上毫無血色，加上酒勁未退，連話都說不清楚，只是不斷嚎哭。由於傷勢嚴重，男子立刻被送往醫院，緊急接受手術，雖然幸運撿回一命，但雙腿成功接回的機率極低，目前仍在住院當中。

警方初步調查結果顯示，火車駛近時，列車長就發現前方鐵軌上出現異物，但剛開始還看不太清楚，以為只是木棍，直到非常靠近時才驚覺竟然是一名醉漢，但已經來不及停下火車。事後列車長待火車停下後前往查看，發現當時傷者還有意識，於是馬上報警求援，至於詳細事發經過還須等待傷者作證，才能進一步釐清真正原因。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！