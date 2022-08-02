狗狗是人類最忠心的伙伴。大陸近日發生一起流浪狗攻擊男童事件，當時一群人正坐在家門口聊天，突然一隻流浪狗跑過來，撲倒一名年約2、3歲的男童，大人們全都嚇一大跳，急忙上前救人，這時一旁的大黃狗先衝了出來，將流浪狗撞開，並成功把牠驅離現場，英勇的行為讓網友讚嘆不已。

根據陸媒報導，上月30日下午，湖南省邵陽市一群女子正坐在家門口聊天，旁邊還有2名男童在玩耍，突然遠處一隻流浪狗跑來，直直地朝著其中一名男童撲過去，男童不堪攻擊、跌坐在地，女子們見狀都嚇一大跳，急忙跑過來想趕走流浪狗。

當女子還在奔跑時，右手邊一隻大黃狗立刻飛撲過來，流浪狗被撞開後，在地上滾了一圈，牠起身後本來還想反擊，但看到情況不對勁，於是轉身逃離現場，大黃狗不放心，仍緊跟在牠的身後，要確保流浪狗真的離開，不會再回來搗亂。

隨後大人們急忙扶起男童，檢查他身上的傷勢，所幸並無大礙。大黃狗的飼主周先生表示，這隻流浪狗在事發當天咬傷2名小朋友，不過經過後續處理，小朋友都已恢復健康，而英勇救人的大黃狗他已經飼養7年，非常有靈性。

影片曝光後立刻引發熱議，網友們紛紛留言，「必須給狗狗吃大餐了，沒白養」、「養了七年，比這孩子年紀還大，估計也是看著孩子長大的，難怪那麼護著」、「這算是孩子的救命恩人了，希望能像對待救命恩人一樣好好對待大黃」、「汪汪立大功！」。