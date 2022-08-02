美國德州一名釣客日前與妻子搭乘小船在河中央釣魚，意外發現河岸邊出現一隻不明生物，不僅長相怪異，還用雙腳站立，但由於距離有些遠，因此畫面並不是很清楚，而他們將影片分享至網路後，有人認為是「半人半狗」，專家則覺得是巨型猴子。

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根據《每日星報》報導，一名釣客與妻子近日搭乘小船到德州聖貝尼托（San Benito）釣魚，豈料發現河對岸的草叢中，出現一隻巨型生物，四隻腳蹲坐地上喝水，外型看起來非常詭異，釣客趕緊拿出手機拍攝，對方發現後竟用後腳站起身離開，看起來既像狗又像人，影片曝光後，不少人認為牠是都市傳說的半狗人。

此事也引來超自然研究者的關注，《世界野獸》（Beasts of the World）的作者麥格拉斯（Andy McGrath）提到，由於拍攝者與詭異生物距離很遠，所以拍攝的畫面不清楚，難以辨識牠究竟是什麼生物，或許是有人在惡作劇，而且從拍攝者如此冷靜的態度，也能確定他們離怪物很遠，河流成為保護屏障。

麥格拉斯補充說明，神秘動物學家科爾曼（Loren Coleman)）曾在書中《大腳怪和神秘靈長動物的野外指南》寫到，亞洲溫帶地區和美洲可能棲息一些未知的巨型猴子，「亞洲稱之為Kra-Dhan和Bekk Bok，在南美洲則叫做Salvaje或Isnashi，牠被描述高約4至6英尺（1.2至1.8公尺），具有類似狗或狒狒的臉和尖耳朵，還有黑色銳利眼睛與蓬鬆毛髮」。