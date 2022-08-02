古代皇帝每隔幾年就會舉辦一次選秀，增添新的後宮嬪妃，因此有不少嬪妃的年齡都與皇帝差很多，清朝的乾隆帝更是在年過8旬、禪位之後繼續納妃，未料隔年就駕崩離世，新進的妃子才入宮1年就必須守寡，終其一生都住在皇宮內直到老死。

根據陸媒報導，乾隆帝在位滿60年後，就禪位給第15子顒琰，也就是後來的嘉慶帝，當時乾隆帝已經年逾8旬，照理來說不會再納秀女入宮，然而《清高宗實錄》和《清史稿》中都有記載，嘉慶三年時首次舉辦外八旗選秀，其中一名富察氏少女被指定為內廷主位，侍奉當時87歲的乾隆帝，並將她封為晉貴人。

晉貴人的父親德克精額是工部候補主事，和乾隆帝的結髮妻子孝賢純皇后都出身於滿州鑲黃旗的富察氏家族，晉貴人和孝賢純皇后在輩份關係上互為祖孫，卻巧合地共侍一夫；然而晉貴人入宮才不到1年，乾隆帝就駕崩，她只好跟隨其他嬪妃一同搬到壽康宮居住。

由於晉貴人的資歷較淺，在後宮身分也比較低微，因此史料上很少關於她的記載，直到道光帝登基後，才上諭「皇祖高宗純皇帝嬪御存者惟晉貴人一人，宜崇位號，以申敬禮。謹尊封為晉妃」，表示當時乾隆帝的後宮僅剩晉貴人一人仍在世，於是尊封她為皇祖晉妃，並和嘉慶帝的遺妃同居。

最後晉太妃在道光二年過世，被葬入清東陵的裕陵妃園寢，是乾隆帝所有妃嬪中最後一位入葬裕陵妃園寢的妃子。