大陸百萬美食網紅「提子」平時專門以獵奇食材作為拍攝主題，近日因為烹煮鯊魚遭人檢舉，雖然她堅稱是透過合法管道取得，也揚言要提告，不過隨即被專家證實是國家二級保護動物的大白鯊，結果不僅兩個社群帳號被清空，其中一個擁有百萬粉絲的帳號還顯示「不符合社群規定」而封禁，最重可判處10年有期徒刑。

根據網路上瘋傳的影片顯示，提子在四川南充市一家海鮮超市前，將裝有一條體型碩大的鯊魚包裹拆開拍照，引來不少民眾圍觀，接著她又轉移陣地，將鯊魚運到二舅家裡進行分割，只見她在室外燒了一口大鍋，接著將醬料塗抹在鯊魚上進行燒烤，畫面左上角還強調「人工養殖可食用」。

烹煮過程中，提子不斷讚嘆「老虎的屁股我摸不到，但是鯊魚的屁股我摸到了」、「這是我聞過最香的魚，哇，鯊魚大哥，出鍋、出鍋了」。提子的吃法也相當豪邁，直接張大嘴巴用牙齒將鯊魚的皮肉狠狠撕咬下來，漂亮臉蛋沾滿鮮紅醬料，畫面讓人感覺極為不適。

影片曝光後隨即引爆熱議，更有眼尖網友發現這條鯊魚是國際瀕危野生動物大白鯊，也是國家二級保護動物，雖然提子堅稱是透過合法管道取得，並揚言提告，不過不久後她的兩個社群帳號就遭到清空，但提子本人則尚未對此做出任何回應。

警方獲報後也介入調查，上月31日經鑑定確認提子烹煮的是保育類大白鯊，是她透過網購取得，來源為福建沿海地區，「我們正在聯繫相關司法檢測部門，檢測大白鯊到底是幼體還是成體，評定其價值，這涉及最終的案件結果。」

律師張禹表示，提子已經構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，未來可能面臨處5五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；若司法機關認定情節嚴重，可處5年以上10年以下有期徒刑，若情節屬特別嚴重者，恐處10年以上有期徒刑，並處罰金或沒收財產。