西漢第9任皇帝「漢廢帝」劉賀，繼位僅27天就因權力爭奪而被廢除，之後被送往封地昌邑國，雖然擁有許多財富，但卻沒有自由，而且皇帝也不信任他，儘管他曾上書要求返回朝廷，但都未被接受，詭異的是，在劉賀墓裡還發現他準備送給皇帝的餅狀黃金，而且數量非常多，專家進行研究表示，背後動機很高明。

劉賀的墓中出土百公斤黃金，原本是要獻給漢宣帝的，但最後為了保命，選擇將黃金跟著自己埋進墓裡。(影片來源/YouTube/CCTV紀錄)

「漢廢帝」劉賀原先繼承父親劉髆（音同博）的昌邑王王位，直到漢昭帝突然過世後，他被大臣霍光控制的朝廷指定繼位，但劉賀僅在位約27天就被剝奪皇位，改由漢宣帝繼任，而他的墓在2011年被發現，陸續出土金器、青銅器、玉器、簡牘及木牘等，其中還包含100多公斤的黃金，而且都被製成餅狀，引發考古學家關注。

在4枚金餅上發現寫有「南藩海昏侯臣賀，元康三年，酎金一斤」的墨書字樣，這些餅其實是「酎金」，是每年皇帝舉行宗廟祭典時，各地王侯必須按封地人口比例上繳的禮金，黃金不足或粗製濫造，皇帝就會以此為藉口削去王侯的爵位，甚至是滅國，而酎金上寫有元康三年，指劉賀被封為海昏侯時，他原本打算將這些酎金獻給漢宣帝。

不過要獻給漢宣帝的酎金，為何埋藏在劉賀的墓中？據史書記載，漢宣帝封劉賀為海昏侯時，也宣布他每年不必進京參加祭典，表面是體恤劉賀，以免他舟車勞頓，但實質上有政治目的，北京大學考古文博學院副教授楊哲峰提到，劉賀沒有資格參加宗廟祭祀，意味他的政治權力被剝奪，因為漢宣帝並不信任他，劉賀原本想靠酎金討好皇帝，以此獲得參加祭典的機會，但並未獲得允許。

在海昏侯墓出土的竹簡中，發現劉賀夫婦獻給皇帝的奏折，內容是「南蕃昏侯臣賀昧死再拜上書言」、「再拜為秋請…元康四年」等文字，由此可知，劉賀心有不甘，希望有朝一日能重返長安，因此第二年冒死爭取進京朝拜的資格，但漢宣帝並不領情，而劉賀冒死求見的舉動，更可能引來殺機，因此他最後選擇將酎金帶入墳墓中。

在海昏侯主墓室裡，還發現繪有孔子及弟子人像的銅鏡，劉賀將「用之則行，舍之則藏」寫在上面，表示他知道當初當皇帝時，沒有好好把握，如今沒落了，若是不謹言慎行，可能招致殺生之禍，而從他墓中出土的竹簡來看，也可知劉賀並非胸無點墨的人，他的印章上還刻有類似「梟」的猛獸，古代將梟視為不祥之物，由此推斷，劉賀時刻都在提醒自己，不要被邪惡左右，更要提防被陷害，使用印章時要小心。