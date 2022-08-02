奧地利一名女子到克羅埃西亞旅行，回國整理行李時，竟意外發現「不速之客」，有一隻成蠍和17隻小蠍子藏在行李箱內，讓女子嚇一大跳，急忙打電話請求動保組織協助，目前這18隻蠍子已經安置在動物收容所內，未來將會為牠們安排返國行程。

TSA: "Madam, we'd like to talk to you about the 18 scorpions in your suitcase."https://t.co/qSBfaqTG2k — Jazz Shaw (@JazzShaw) July 31, 2022

根據《鏡報》報導，奧地利一名女子上個月到克羅埃西亞旅行，23日回國後，意外在整理行李時發現18隻蠍子，其中一隻是成蠍以外，其餘17隻都像是剛出生不久的小蠍子，身體呈現半透明狀，等於是在行李箱內剛誕生的蠍子大家庭。

女子見狀嚇一大跳，急忙打電話給當地的動物保護組織，非營利動保組織Tierhilfe Gusental在聲明出表示，這些蠍子都已經被安置在林茨動物收容所，未來將會為牠們安排返國行程。

不過這並不是第一次有人將蠍子帶回國，今年6月30日，有一名同樣從克羅埃西亞度假回國的奧地利女子，在自家公寓內發現有蠍子在爬行，神奇的是，這名女子返國將近3個禮拜才察覺異狀，表示這些蠍子已經安穩舒服地在她家住了一段時間都沒被發現。

蠍子的特徵是尾巴分段、彎曲，且尾端有毒刺，前方則有一對可以固定獵物的鉗子，牠們主要棲息於沙漠，種類超過1000種，但大部分物種不會對人類造成威脅，目前已知只有25種的蠍子毒液會危及到人類性命。