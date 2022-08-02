台灣的郵局大多設在市區，方便民眾寄信與處理郵政事務，但大陸有一間郵局竟坐落在內蒙古騰格里沙漠，曾經荒廢35年，近日又重新整修，在沙漠中只有它一棟建築物，因此被稱作「世界上最孤單的郵局」，占地僅4.5坪，由於座落位置特殊而爆紅。

綜合陸媒報導，內蒙古騰格里沙漠有一間郵局，坐落位置附近沒有其他建築物，又被稱為「世界上最孤獨郵局」，距離最近的公路約10公里，廢棄35年後，在去年又重新開放，負責經營沙漠郵局的張姓女子介紹，沙漠郵局採木頭建造，正面有3扇小窗，工作人員平時就坐在窗戶內，和來往的客人對話。

張姓女子提到，起初他們是想打造「解憂雜貨舖」，承載遊客的願望和心情，由於該處遠離市區，他們花了2、3個月時間才改造完成，這裡除了有郵筒、書桌，還有收寄信件的功能，每天都會有人員值班，起初郵局無人問津，直到他們開啟線上代寫及代寄的服務後，才吸引客戶注意，不少人會從網路下單，希望從沙漠郵局寄明信片給自己。

而客人下單後1、2天，信件就會交給專門人員，騎乘沙漠越野車送到10公里外的公路上，再經由郵政單位送往各地，去年12月，郵局就寄出約2萬封明信片，有的甚至寄到新加坡、澳洲等國家，不過張女也提到，雖然寄出了幾萬封信，但在這裡工作確實很孤獨，另外，該地區的綠洲面積持續縮小，因此他們還發起種樹活動，吸引不少人響應。