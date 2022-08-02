馬來西亞一名女子和家人到河邊捕魚，未料她把腳放入水中清洗時，竟被一隻突然衝出的鱷魚咬住，儘管家人們試圖幫忙，但仍不能阻止悲劇發生，女子被鱷魚拖入水中消失，經消防人員搜救，才發現她殘缺不堪、沒有四肢的殘骸。

A mum was tragically ripped apart and killed by a crocodile after dangling her feet in a riverhttps://t.co/jMX4knlTK1 — Mirror World News (@MirrorWorldNews) August 1, 2022

根據《鏡報》報導，這起事件發生在上月30日下午3點40分，32歲的諾西赫拉（Norsihela Sayong）和家人前往河邊捕魚，過程中她把腳放入水中清洗，未料竟被突然衝出的鱷魚咬住，一旁的家人見狀，雖然試圖上前幫忙，但諾西赫拉仍被鱷魚拖下水並消失無蹤。

基納巴唐市（Kinabatangan）消防救援局局長賈馬魯丁（Nurul Azlan Shah Jamalludin）表示，接獲報案後，消防局便立刻派出5名人員到現場搜救，然而1日上午8點只找回死者的碎屍，四肢全都被肢解、吞食，目前警方已經將遺體交給家屬進行後續處理。

諾西赫拉的丈夫相當悲痛，但仍對協助尋找妻子的人表達感謝，「她現在已經被埋葬、安息了，感謝所有幫忙尋找她的朋友、親戚以及消防人員，這是一場悲劇，但諾西赫拉會永遠在我們身邊」。

最近鱷魚攻擊人的事件頻傳，上月19日印尼一名男子到河邊捕蝦時，也遭鱷魚攻擊、活活吞下肚，事件曝光後引發當地民眾恐慌，警方和居民聯手想捕捉那隻「殺人鱷魚」，但連捕2隻都找錯對象，後來又抓到一隻長達8公尺的鱷魚，並在他腹中發現人骨和四肢殘骸，經過DAN比對後確認為受害男子。