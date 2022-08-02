古代盛行的厚葬之風，使得各朝代的盜墓現象屢禁不止，其中最有名的代表人物就是孫殿英，因曾盜掘慈禧和乾隆帝陵墓的珍寶，而被稱為「東陵大盜」。不過盜墓界有一項不成文的規定卻少有人知，那就是金銀財寶都可以盜取，唯獨玉器絕對不能碰。

根據《搜狐網》報導，玉器的價格之高眾所皆知，不過考古專家發現，各朝代的古墓千百年來曾被盜墓賊光顧了好幾次，但意外的是，墓中的所有玉製品都絲毫不動地留在原處，完好無損，大致可以歸納出以下兩大原因。

首先，盜墓賊之所以不盜取玉器，並非不識貨，而是在古代，玉器往往是皇家之物，不僅價值連城，也象徵著身分地位，一般尋常百姓不可能擁有，且當時也沒有銷往海外一說，所以盜墓賊若將玉器盜出，也無法脫手換成財物，反而會招致殺身之禍。

其次，古人深信玉器隨著死者埋入地底之後，會通靈、聚集陰氣，一旦任意將玉器盜出古墓，可能會帶來厄運。加上古人迷信，對於喪葬祭祀等神鬼傳說有諸多禁忌，在寧可信其有的情況下，盜墓賊也會刻意避開玉器，避免招惹晦氣。