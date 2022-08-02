動物也會互相加油打氣！美國華盛頓州一間動物收容所，近日收了2隻流浪貓，有趣的是，2隻貓竟開始打鬧，甚至還相互擊掌，收容所志工表示，牠們正在靠玩耍的方式，從中獲得安全感，也讓她看了非常感動。

根據《The Dodo》報導，三城收容所（Tri-Cities Animal Shelter）近日收了2隻流浪貓，分別是橘貓奎茵（Quinn）和黑貓瑞文（Raven），由於剛到新環境，動物通常都會很不安，豈料牠們卻玩了起來，儘管隔著鐵籠，依舊不斷用腳掌碰觸對方。

收容所的志工朱莉（Julie Saraceno）看到這幕後非常感動，指出收容所環境很吵雜，會對貓咪造成壓力，「我認為這些貓伸出手，除了玩耍外，也想從中獲得安全感，牠們渴望得到愛，我很開心奎茵和瑞文在彼此身上找到安慰，牠們就像在為對方打氣」。

朱莉提到，她也很希望這2隻貓能快點找到新家，不過在此之前，幸好牠們有了彼此的陪伴，在收容所裡才不至於這麼孤單。而朱莉將影片分享至IG，引發討論，不少網友表示「貓咪雖然給人冷漠的印象，但牠們其實也有暖心的一面」、「雖然畫面很可愛，但人類棄養動物的問題，卻每天都再發生，希望大家在養寵物前能思考清楚，做一個負責任的飼主」。