哈薩克一名辣媽在去年10月挑戰高空彈跳，未料因為繩索未綁好，導致她從30公尺、約10層樓的高度直接墜地，最終不幸慘死。該案在近日開庭，當時一直鼓吹女子跳躍的教練，因為沒有提供符合安全規格的服務，而被判處4年徒刑。

根據《每日郵報》報導，33歲的列昂婕娃（Yevgenia Leontyeva）非常喜愛極限運動，去年10月她被教練穆茲尼卡斯（Alexander Muznikas）慫恿，在一間飯店頂樓進行高空彈跳，從影片中可以看到，列昂婕娃看起來猶豫不決，似乎有些擔憂與害怕，穆茲尼卡斯卻不斷催促她，還說「這不是妳第一次跳了」、「妳知道該怎麼做，我不是幫妳綁好安全繩索了嗎？」。

列昂婕娃的丈夫特卡琴科（Alexander Tkachenko）也在旁邊，和妻子說了一聲「我愛妳」後，就親眼看著她一躍而下，沒想到安全裝置並沒有被正確固定，導致列昂婕娃跳下後直接重摔在地，又撞向一旁的鐵欄杆，雖然事後將她緊急送醫，但列昂婕娃仍不幸喪命。

該案近日開庭審理，特卡琴科難過地說，「我的妻子在我眼前就這樣沒了，我真的受到很大的震驚和恐慌」，同時他也指控教練與其員工的疏失，「教練根本沒低頭檢查繩子是否有綁好，只是一直要她跳」。

列昂婕娃的朋友也目擊整個事發過程，他表示列昂婕娃當時明顯表現出恐懼，大家也要求他解開繩索，但教練仍執意要她往下跳；最後法庭宣判，因提供不符合安全規格的服務造成死亡，被判處4年徒刑。