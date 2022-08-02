近日一段影片在網路上引起熱議，一名男子在牧場裡指揮小羊們一起叫，沒想到牠們竟聽得懂指令，異口同聲地叫了出來，就像是「咩咩合唱團」，不過最前面的一隻小羊卻不小心「放炮」，讓男子忍不住爆笑，網友們看到影片後也都被小羊們的萌樣給融化。

(影片來源/YouTube/ViralHog)

Youtube影音頻道「Viralhog」日前分享一段有趣影片，一名身穿藍色上衣的男子手搭在柵欄上，對著木屋內的6隻小羊說「來，大家一起說聲咩」，原本還以為不會得到任何回應，沒想到小羊竟像聽得懂指令一樣，真的異口同聲地咩咩叫了起來，還非常整齊，就像是化身成「咩咩合唱團」一樣。

更有趣的是，最靠近鏡頭的小羊在「大合唱」之後，又獨自放炮「咩」了一聲，可愛呆萌的模樣，讓藍衣男子和掌鏡的友人忍不住爆笑。

這段影片雖然只有短短5秒，卻吸引眾多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過835萬，大家紛紛笑說：「天啊！這是我看過最可愛的影片」、「就像是幼幼班的小朋友在回答老師一樣」、「影片明明只有5秒，我卻看了3分鐘」、「放炮小羊力求表現喔！」、「我最愛放炮小羊的咩咩叫聲」、「小羊們很可愛，大叔的笑聲也很有趣」、「小羊聽得懂人話！也太聰明了吧！」。