明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，不但當過乞丐，還曾剃度出家，最後一路征戰，成了九五之尊，不過因為個性猜忌多疑，歷史對其評價褒貶不一。其中，他跟富商沈萬三的故事，至今仍被後人津津樂道，無奈沈萬三雖然富可敵國，卻不知道收斂，最終落了個財盡人亡的下場。

根據《搜狐網》報導，元末明初的時候，江南地區有個名叫沈萬三的富翁，民間甚至傳說他有一個聚寶盆，反映出他富可敵國，不過沈萬三深知，要想走得長久，勢必要有靠山，於是一直與朝廷保持良好關係，無論是要築城牆、修水道或是建橋梁，他一律有錢出錢有力出力，顯見財力十分雄厚。朱元璋見沈萬三如此盡心盡力，滿意之餘也不由得擔心他心存不軌，因此將其視作隱憂。

沈萬三的哥哥沈萬二同樣身價不凡，在元明之際積累了大量財富，不過他和弟弟不同的是，他對時局相當關心，對政治的嗅覺十分靈敏。某天，沈萬二和一位經商的友人閒聊，對方提到朱元璋閒暇之餘寫了一首打油詩，「百僚未起朕先起，百僚已睡朕未睡；不如江南富貴人，日高五丈猶披被。」意思是說，自己雖然身為皇帝，但是比文武百官休息得晚，卻又起得早，更不如江南的富貴人家，太陽曬屁股了還可以賴床呼呼大睡。

雖然這首打油詩看似是皇帝在發牢騷，但是聽在沈萬二耳裡，卻是殺氣騰騰，認為弟弟和其餘江南富商的處境都很危險，於是便趕回家中，告訴弟弟馬上大難臨頭了，要沈萬三和他一起逃命。不料弟弟卻不以為意，認為自己對朝廷貢獻良多，皇帝絕對不可能對自己下手。

但是就在沈萬二逃離不久，事情果然如同他猜想一樣，朱元璋很快就對江南富商進行抄家，還將富商們發配到偏遠之地，就連沈萬三也流落到雲南，所有財產全數充公，最終落得客死異鄉的下場。