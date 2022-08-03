大陸遼寧一名男子2年前在馬路邊，發現一個重達51公斤的爛樹樁，樹樁表面有褶皺且富有彈性，出於好奇便帶回家，推測此物應該是肉靈芝，經過一間拍賣公司的鑑定，也證實男子的猜測沒錯，訂下起拍價為500萬人民幣（約新台幣2200萬）。

綜合陸媒報導，遼寧大連一名牟姓男子2年前開車行經金普新區時，發現路邊草叢中有一個外型詭異的樹樁，呈現圓柱狀，高約50公分左右，顏色為紅褐色，表皮帶有褶皺，而且富有彈性，牟男覺得這個樹樁可能是珍寶，便帶回家研究。

秤重後發現樹樁重約51公斤，牟男認為自己撿到傳說中的太歲，又稱作肉靈芝，先是將樹樁放入水中浸泡，發現它竟然能吸水，甚至長到60公斤左右，之後又上網尋找鑑定太歲的方法，切下一小塊放入熱水中，沒多久就融化了，牟男深信自己撿到的就是肉靈芝。

牟男希望將肉靈芝賣掉，因此聯繫瀋陽一間拍賣公司，並帶著實物去鑑定，經拍賣公司鑑定後，也確定牟男撿到的就是肉靈芝，而且體積巨大價值高，訂下起拍價為500萬人民幣（約新台幣2200萬），並拍下肉靈芝的照片代為拍賣。

牟男先繳交代拍費用2萬元（約新台幣8.8萬），拍賣成功後，拍賣公司會再抽取8%的佣金，隨後他就帶肉靈芝回家等候消息，先前曾進行拍賣但卻流拍，如今肉靈芝一直未成功拍賣出去，拍品資料依舊在雅昌藝術網網站上，目前估價金額約新台幣2100萬。

但肉靈芝的價值真的這麼高嗎？遼寧師範大學生物學教授姜長陽表示，肉靈芝是多種黏菌複合體，大多生長在土壤中，極少數生長於水下，不需氧氣就能存活，由於生長地點特殊，鮮少被發現，因此被認為很珍貴，從照片來看，牟男的樹樁確實擁有肉靈芝的特徵，但也由於肉靈芝很少見，根據他研究和目前生物學界的普遍認識，認為肉靈芝不具明顯經濟或藥用價值。