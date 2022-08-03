大陸近日發生一起離奇的交通事故，2名大媽竟把馬路當成自家臥室，鋪條毛毯就大喇喇地躺在地上睡覺，當時正好有車轉彎，沒注意到她們，就直接從2人身上開了過去，甚至還輾過一人的頸部，所幸大媽傷勢並不嚴重，還能自行坐起來，意識看起來十分清楚。

根據《九派新聞》報導，安徽省阜陽市有2名大媽把馬路當成大通鋪，在地上鋪一條毛毯就躺下來睡覺，當時一台汽車正要轉彎，沒有注意到地上的大媽，竟直接從2人身上開了過去，其中一人更是直接被輾過頸部，畫面十分怵目驚心。

司機發現狀況不對，立刻下車查看，所幸2名大媽的傷勢並不嚴重，尤其被輾過頸部的大媽還能坐起身，意識看起來十分清楚。事後警方判定，肇事司機與傷者分別承擔這次的交通事故同等責任。

許多網友看到影片後都驚嚇不已，紛紛留言，「看著車輾過去，嚇我一跳，然後這大媽居然坐起來了，我又嚇一跳」、「家裡沒地方給她睡嗎？」、「為什麼會有人在這種地方睡覺」、「大媽鐵頭功練得不錯啊」、「大媽這都沒事？命大，下次別再這麼幹了」、「睡車來車往的大馬路就算了，頭還敢朝著路外面那一側，不知是不是該佩服2位大媽心大命大」。