介入別人的感情，通常都不會有好下場。日本一名女子27歲時，愛上大她5歲的人夫，儘管當時她已有男朋友，但她卻被愛情沖昏頭，完全不顧對方也有家庭，最終成功讓人夫離婚，自己如願成為正宮，但結婚3年後，她才發現丈夫還是愛著前妻。

根據日媒《ananweb》報導，一名化名「瑞穗」的女子在27歲時，愛上大自己5歲的已婚人夫，儘管當時她已有男友，但還是對人夫情不自禁，甚至選擇與男友分手，成為人夫的小三，而對方沒多久也與妻子離婚，事隔1年後兩人就登記結婚。

瑞穗提到，由於丈夫已結過一次婚，礙於輿論壓力，他們沒有舉辦婚禮，僅登記而已，但她並不在乎，「能與丈夫在一起非常不容易，我的父母起初都無法諒解，而且很反對這段婚姻，當時我很開心，丈夫最終選擇了我，我還從中獲得成就感」。

但婚後問題就出現了，瑞穗一直希望能懷孕，對此非常積極，但丈夫卻採消極的態度，結婚2年後，她的肚子遲遲沒有動靜，就算看醫生也沒用，瑞穗情緒變得越來越緊張，甚至會給丈夫壓力，時間久了，兩人的關係也越來越冷淡，丈夫甚至開始晚歸。

由於丈夫與前妻生有1子，因此他們平時也會見面，但次數卻越來越頻繁，瑞穗還為此與丈夫吵架，如今結婚3年，他們的關係已降到冰點，丈夫甚至幾乎不回家，她提到「丈夫每到周末，就會去看他的前妻與孩子，不管我怎麼努力，就是贏不了對方，徹底被前妻打敗，但我卻無能為力，現在過得很痛苦」。

更諷刺的是，瑞穗事後從朋友口中得知，當初被她拋棄的前男友，如今自己創業開公司，而且事業做得很成功，讓她後悔莫及，表示「當初我為何不聽他的話，而是冷血的將他甩了，我現在才知道自己有多愚蠢」。不少網友則表示，「千萬不要當小三，偷吃的男人永遠會偷吃，總有一天會害到自己」、「搶了人家老公後，最終還是輸給前妻」。