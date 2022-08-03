這是一個由兩個溝通師分別進行，卻意外拼出兩隻毛孩前世今生的故事。

很多主人做完離世溝通後，會覺得內心得到釋放，但是這位主人很特別，離世溝通完後跟我說她心情更不好了，因為聽到她最疼愛的貓弟弟「逸逸」，選擇在狗哥哥「寶兒」離世後四天也走了的理由，讓她有點生氣跟難過。

逸逸：「我放心不下聽力不好的狗哥哥，任性的想追隨寶兒去動物天堂照顧牠」，姐姐：「可是我這麼疼你，為什麼你寧願選擇去照顧你的狗哥哥，而不願留下安慰我這個痛失愛狗的姐姐呢？」

逸逸和寶兒前世竟是飼主與寵物的關係，牠們今生更是形影不離，寶兒過世沒幾天，逸逸就跟著離開。(圖/逸逸&寶兒的姐姐提供)

寶兒是隻雪納瑞，心臟病走的，當時姐姐雖然內心很痛，但總覺得至少還有最愛的小情人逸逸可以安慰自己，怎知三天後，逸逸無預警的也因心臟病突發性血栓全身壞死，醫師建議安樂，姐姐不忍逸逸痛苦，掙扎了一天才決定放手，「兩隻寶貝在短短四天內接連離開，我那四天滴水未進，滴口未食」，我很難想像姐姐是怎麼熬過來的。

對於安樂，姐姐想跟逸逸說對不起，但溝通時逸逸卻比姐姐還抱歉，牠說「我知道我跟寶兒都走了，姐姐心如刀割，但當我知道寶兒走時，我也是心如刀割呀......」、「謝謝姐姐成全逸兒的任性，現在我很開心可以在這裡陪寶兒，一起在天上守護著姐姐。 」

姐姐說，平常這一貓一狗就常膩在一起，但她不知道可以感情好到「生死相隨」，為了讓牠們知道，「你們是我家的孩子」，姐姐親手做了紙紮屋燒給牠們倆，給逸逸的部分還包含一個迷你貓抓板，非常可愛，然後每天餵飯時間一到，姐姐就供上寵物專用香，在這兩隻寶貝平常吃飯的碗裡，如同牠們還在一樣。

我可以體會姐姐對牠們的思念之情，所以在跟貓咪「逸逸」溝通時，我特別開放一個問題，讓姐姐問可能會跟在逸逸旁邊的寶兒，「你愛姐姐嗎？為什麼你總是比較喜歡哥哥（姐姐的人類弟弟）？每天舔他千遍也不厭倦，明明你是我的狗欸」。寶兒則說，「那是我跟哥哥的緣分，姐姐不要吃醋，姐姐愛寶兒本來就是應該的，但哥哥也愛寶兒呀，所以他對我也很重要」。

沒想到溝通完了，故事只完成一半。

後續我將還想跟寶兒多聊一點的姐姐，轉介給另一位溝通師安妮小姐，直到有天我與安妮小姐無意中聊起這件個案，並把各自溝通到的內容互相對照，才驚覺原來如此，終於解開了逸逸跟寶兒的緣分，也讓姐姐得以釋懷。

安妮小姐溝通時，發現狗狗寶兒旁邊跟著一個男生，卻不見去陪牠的逸逸貓咪，「逸逸跟我來後，沒多久就離開了呀。」這時安妮小姐順道看了一眼逸逸的照片，卻意外地又跟逸逸連上線，逸逸讓安妮小姐知道，牠正是寶兒前世的男主人，為了寶兒，牠今世變成一隻貓，隨著寶兒離世，牠又回復到人身模樣，繼續在另一個世界照顧牠，但寶兒顯然不知道。

這也解釋了為什麼寶兒明明是姐姐的狗，卻特別愛黏哥哥的原因了，因為寶兒上輩子習慣男主人的疼愛，這輩子才會無意識地喜歡靠近姐姐的親弟弟。

每位溝通師的溝通方法不盡相同，卻意外拼出了一個圓，也深深感動逸逸對寶兒的情感如此之深，原來是主人跟毛孩之間的關係。