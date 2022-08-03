許多毛小孩都很害怕看獸醫，一到醫院就會緊張地狂發抖。日本一名飼主近日帶哈士奇到獸醫院注射疫苗，原本英勇帥氣的哈士奇一上到診療台，就嚇得開始瘋狂發抖，像是在身上裝了電動馬達一樣，震到讓獸醫都忍不住笑說：「抖到聽不到心跳聲了啦！」

日本網友「@yup_wan」飼養了3隻大型犬，分別是巨型臘腸犬、巨型貴賓犬以及西伯利亞哈士奇，其中哈士奇名為「小八（エイト）」，被原本的主人拋棄後，由現在的主人帶回家飼養；小八雖然有英俊帥氣的外表，卻非常害怕看獸醫，每次到醫院都會忍不住發抖，鬧出不少笑話。

近日主人帶小八到獸醫院接受定期檢查和疫苗注射，未料害怕打針的小八，一上診療台就嚇到瘋狂發抖，像是開了馬達一樣高強度震動，獸醫見狀都忍不住笑了出來，無奈地說「抖得太厲害了，我都聽不到心跳聲啦」，最後還是由主人緊緊抱住小八，幫忙轉移牠的注意力，才終於順利打完疫苗。

事後主人將小八瘋狂發抖的糗樣上傳到TikTok，網友們看完全都笑翻，直呼可愛，「雖然覺得很心疼，但是又因為太可愛忍不住笑了」、「打針的時候有地震嗎？」、「顫抖到連心跳都聽不到，這是有多害怕哈哈哈」、「打針真的很討厭，小八我懂你」、「被爸爸抱著的樣子好可愛」、「屁屁是裝了電動馬達嗎？」。