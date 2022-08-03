大陸廣東化州市一名女子結婚後，肚子遲遲沒有動靜，婆婆還準備偏方藥給她吃，女子才終於懷孕，豈料懷胎12個月後，她的肚子變得非常大，卻沒有臨盆徵兆，到醫院做檢查才得知，她根本沒懷孕，而是長了惡性腫瘤，丈夫與婆家得知後，不僅沒有提供協助，還要求與女子離婚，她無奈流落街頭，所幸遇到貴人才撿回一命。

彭細妹患病後被丈夫拋棄，無奈只能流浪街頭，所幸遇到貴人幫醫治才撿回一命，她的故事也引發關注。(影片來源/YouTube/CCTV社會與法)

綜合陸媒報導，居住在化州市官橋鎮富聯坡村的彭細妹，在24歲時嫁給同村的青年，儘管生活不富裕，但夫妻倆過得很幸福，彭細妹也是標準的好妻子，豈料婚後2年，他們都沒有懷上孩子，公婆自然也不會給她好臉色，婆婆還拿偏方藥給彭細妹喝，沒隔多久，彭細妹就有了妊娠反應，全家得知後非常開心。

詭異的是，彭細妹卻發現不對勁，當她的肚子越變越大，體力竟跟著變差，有時還有四肢無力的狀況，儘管她想到醫院檢查，但婆婆卻認為這是正常現象，而且農村人也不重視產檢，因此彭細妹懷胎期間從未到醫院做檢查，直到12個月過後，眾人發現彭細妹的腹部沒有臨盆的跡象，才趕緊帶她到醫院。

照了超音波後，發現彭細妹根本沒有懷孕，她肚子裡長有卵巢囊腫，甚至發展成卵巢癌，而彭細妹的丈夫得知後，不僅沒有安慰妻子，一方面又不想負擔治療費用，因此提出離婚，而彭細妹也選擇答應，流浪街頭長達1年，甚至一度想自殺，想到父母親而打消輕生念頭，認為自己時日不多，死後沒人處理後事，因此到湛江市中心醫院等死。

彭細妹在醫院時，遇到來義診的復大醫院院長徐克成，他馬上發現不對勁，甚至表示願意免費幫她治療，發現彭細妹身高僅160公分，但腹圍長達167公分，體重110公斤，由於腹部裡有大量腹水，擠壓到其他器官，導致她呼吸困難，趕緊替她進行手術，去除重達55公斤的腫瘤與囊液，手術相當成功，日後惡性腫瘤也未再復發，她還在醫院擔任義工，幫助需協助的患者。

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