古代封建社會有許多傳統習俗，古人不但在乎生前行為是否合乎禮教，也十分重視自己的身後事，因此從大量的墓葬遺址可以發現，有錢有權的名門貴族墓穴中，總是放置各種奢華的陪葬品，甚至還會有陪葬人的遺骸，在明朝這些陪葬人稱作「朝天女」，被選中後就必須為皇帝殉葬，儘管該女子的家族能得到優待，但殘酷恐怖的人殉制度仍讓大家害怕不已。

綜合陸媒報導，人殉是古代葬禮中，以活人殉葬的一種陋習，從史前時代就已經存在，後來在商周時期最為興盛，《墨子‧節葬下》便記載：「天子諸侯殺殉，眾者數百，寡者數十。將軍大夫殺殉，眾者數十，寡者數人」，考古學家在商朝貴族的墓穴遺址也幾乎都有發現人殉的現象。

這項制度一直到秦漢朝以後才逐漸式微，改以陶俑替代人殉陪葬，秦始皇的兵馬俑就是其中的代表，後續也有不少帝王仿效他的做法，但雖然人殉的數量確實減少，卻從未消失在社會當中。

到了元明清時期，人殉制度死灰復燃，元朝大肆鼓勵民間殉葬，而明朝開國皇帝朱元璋更是延續這項陋習，不但在兒子死後，命令兒子的王妃、小妾、奴僕殉葬，他自己過世後也有46名嬪妃殉葬。

據《明史·后妃傳》記載，「太祖崩，宮人多從死者。建文、永樂時，相繼優恤。如張鳳、李衡、趙福、張璧、汪賓諸家，皆世襲錦衣衛千百户，人謂之『太祖朝天女户』」，明朝為了補償殉葬人，下一任皇帝多半會給她們的家屬或親戚一些好處，像是其家族能夠世襲錦衣衛的官職，或是得到一筆體恤金，但這些榮華富貴當事人卻無法享受。