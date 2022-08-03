大陸近日發生一起恐怖意外，一名女子和家人到景區遊玩，當時她體驗完高空滑索後，獨自留在平台上拍照，未料遊樂裝置突然自動向前滑，硬生生把女子撞到半空中，她掙扎幾下就不幸墜崖、重摔在地上，雖然工作人員急忙將她送醫搶救，最終仍不治身亡。

根據陸媒報導，這起事件發生在山西省汾陽市的上林舍生態旅遊景區，當時一名女子和家人一起體驗「高空滑索」，遊玩結束後，她獨自留在平台上拍照，未料遊樂裝置不受控制往前滑，直直將女子撞到半空中，從監視器畫面可以看到，女子起初緊緊抓住裝置掙扎，最後仍不幸墜崖身亡，遺體掛在地面的樹叢上。

現場工作人員雖然第一時間就發現不對勁，但來不及將裝置取回，只能眼睜睜看著悲劇發生。另有目擊者表示，女子的孩子當時也在旁邊，本來開心和媽媽出遊，卻目睹媽媽墜崖的恐怖瞬間，事發當時孩子撕心裂肺地喊著「媽媽」，讓大家聽了都相當難過。

事後上林舍生態旅遊景區聲明表示，事發當下工作人員就以最快的速度將受害女子送往醫院，全力搶救後仍不幸離世，目前事件正在進一步調查中，景區也全面停止營運，以便調查、釐清真正的事故原因，同時也會對景區做全面的安全檢查。