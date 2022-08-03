不少人都有在上班摸魚的經驗，外國一名網友今年初在網路上分享了自己的「究極摸魚大法」，透過自動化程式完成工作，只需要花10分鐘檢查，其餘時間都能盡情打電動、做自己的事；最近他的所作所為被公司發現，但老闆並未苛責他，而是引薦他一份更好的新工作，神展開讓網友全都羨慕不已。

外國網友「Throwaway59724」今年初在論壇Reddit上發文，表示自己正在一間律師事務所擔任IT工程師，負責將在法院要用到的證據、文件和照片建檔，進行雲端管理，同時還得做防偽和存取權限管理，每天上班8小時、年薪9萬美金（約新台幣270萬），不過很快他就發現，這份工作不到8小時就能完成，所以他每天都只好裝忙。

疫情期間PO主改成在家上班，他花一星期的時間改寫程式，讓工作能夠完全自動化處理，自從程式完成，他上班打卡後就開始玩遊戲或做其他事情，下班前再確認一下執行紀錄是否無誤，每天工作只需要花10分鐘就能爽領薪水。一開始他對此感到罪惡，覺得自己是「薪水小偷」，但後來成功說服自己，認為這樣做既能達到公司要求，也可以享受自己的生活。

PO主說自己在文章中隱蔽了很多個人資訊，因此不擔心事情會曝光，若有一天他被辭退，也會將這個程式銷毀。沒想到最近公司還是察覺到他的摸魚行為，出乎意料的是，老闆並未因此苛責他，反而讓他繼續維護自動化程式，並請求他離職後將程式留下，以便下一個員工能快速上手。

但隨著時間流逝，老闆逐漸發現自己是在大材小用，竟引薦他進入州政府擔任系統管理員，PO主開玩笑地說，雖然新工作的薪水和福利比以前好多了，但唯一的缺點就是上班再也不能摸魚，他也表示自己非常幸運，因為老闆並沒有將他的行為視作偷懶，而是一種未開發的潛力，才讓他能擁有現在這份滿意的工作。